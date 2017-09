Paul Wermus : L'adieu de ses proches et amis du PAF, des obsèques "au cinéma"

Son nom trônait en haut de l'affiche, mais il était le seul absent. Quel dommage, d'ailleurs, que Paul Wermus n'ait pu assister à ses propres obsèques : on imagine combien son affabilité naturelle, son impertinence et ses facéties verbales ont dû manquer à ceux de ses proches qui se sont réunis au matin du vendredi 22 septembre 2017 pour lui dire adieu...

Quatre jours après la mort du journaliste, animateur et chroniqueur, qui s'est éteint le 18 septembre à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du pancréas, maintes personnalités se sont ainsi rassemblées autour des membres de la famille du défunt au cinéma Mac-Mahon, à quelques dizaines de mètres de l'Arc de Triomphe à Paris, pour en faire un ultime - de triomphe - à leur ami commun. C'est en effet dans ce fameux cinéma de quartier parisien que la cérémonie à sa mémoire était organisée : sous les néons proclamant "Hommage - Paul Wermus", le cercueil est entré puis est ressorti, et le cortège de proches s'est souvenu des belles choses, jouant la dernière séquence du film d'une vie.

André Bercoff, qui, le premier, avait publiquement pleuré la disparition de cet être cher à son coeur, était tout naturellement présent à l'heure des adieux. L'écrivain avait eu des mots très émouvants en propageant la mauvaise nouvelle, louant "un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine, juste quelqu'un de vraiment bien". Une profonde tristesse se lisait également sur le visage de Laurent Ruquier, qui lui avait confié des chroniques dans On a tout essayé sur France 2 et accueillait régulièrement "Paulo" dans Les Grosses Têtes sur RTL depuis qu'il en avait repris les rênes des mains de Philippe Bouvard, avec lequel Paul Wermus avait collaboré par le passé. "Paul a été très courageux depuis un an. On espérait tous qu'il allait s'en sortir, avait réagi le maître de cérémonie d'On n'est pas couché à l'annonce de son décès. Ses enfants et son frère [Alain Wermus, réalisateur de la série Famille d'accueil, ndlr] ont été très proches de lui jusqu'à la fin (...) Contrairement à ce qu'on croit, il n'était pas mondain du tout. C'était un épicurien, qui aimait les cigares, les bons repas et la rigolade entre copains. Paul Wermus aimait la vie. Il a bouffé la vie !"

Le paysage audiovisuel français était largement représenté en ces tristes circonstances, puisqu'Eric Naulleau, Daniel Lauclair, Nelson Monfort, Pierre Douglas, Marc Menant ainsi que Norbert Balit partageaient le deuil de la famille de Paul Wermus, à l'instar du chanteur Francis Lalanne, de Patrick Balkany, Bernard Debré, l'abbé de La Morandais ou encore Loïk Le Floch-Prigent...

Officier de l'ordre national du mérite, Paul Wermus était père de trois enfants, auxquels la rédaction de Purepeople.com réitère, ainsi qu'à l'ensemble de leur famille, ses plus sincères condoléances.