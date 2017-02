Paulina Gretzky et Dustin Johnson : Enceinte, la bombe révèle sa grossesse

Deux ans après avoir accueilli un fils, Tatum, le 19 juin 2015, le golfeur américain Dustin Johnson (numéro 3 mondial) et sa femme Paulina Gretzky, fille de la légende du hockey sur glace Wayne Gretzky, se préparent à agrandir leur famille : la jolie jeune femme de 28 ans, vaguement mannequin et chanteuse de son état, est enceinte et c'est très visible !

A en juger d'après la photo qu'elle a partagée via son compte Instagram et le joli ventre bien rond qu'on y voit, Paulina Gretzky, qui brandit en même temps une image d'échographie flanquée de la mention "bébé Johnson #2", en est déjà à un stade relativement avancé de sa grossesse. "Bientôt...", souligne-t-elle d'ailleurs en légende, assortie d'émoticônes coeur et petit ange. Doit-on en déduire qu'il s'agira d'un deuxième petit garçon ?