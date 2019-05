Pauline Ducruet à Cannes : satin et saphirs pour le gala de l'amfAR

Le traditionnel gala de l'amfAR a réuni de nombreuses personnalités pour son édition 2019, organisée ce 23 mai, en marge du 72e Festival de Cannes. Comme à l'accoutumée, les stars se sont donné rendez-vous au Cap-Eden-Roc à Antibes pour une soirée dédiée à la lutte contre le sida. Non loin d'Eva Longoria, Andie MacDowell et Orlando Bloom, la jeune Pauline Ducruet s'est illustrée devant les photographes.

Ravissante dans sa combinaison satinée, accessoirisée de précieux bijoux en diamants et saphirs signés Piaget, la Monégasque de 25 ans a joué le jeu de la tenue de soirée avec élégance et modernité. Après avoir pris la pose devant les objectifs, la fille de la princesse Stéphanie a rejoint Chloë Sevigny, Adrien Brody et Pamela Anderson pour le gala de bienfaisance dont le rond de serviette individuel a été fixé à plus de 11 000 euros. Pauline Ducruet a ainsi pu déguster un dîner gastronomique et assister à l'incontournable vente aux enchères se terminant chaque année par un véritable défilé des mannequins les plus en vus du moment : Kendall Jenner, Winnie Harlow, Jordan Barrett, Stella Maxwell ou encore Josephine Skriver.

Déjà en septembre dernier, pour le gala de l'amfAR organisé à Milan, la petite soeur de Louis Ducruet avait fait le voyage pour soutenir l'organisation. Un engagement dont elle avait déjà témoigné l'été dernier à Paris, ou encore au printemps 2018 à São Paulo, le temps d'un dîner VIP. L'amfAR a collecté 220 millions de dollars depuis sa création en 1993, au profit de la recherche contre le sida et de l'aide aux malades dans le monde.