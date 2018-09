Pauline Ducruet : "Belle" de mode chez Tom Ford après la folie à Burning Man

Pauline Ducruet a fini de bouder ! Après avoir fait une petite detox digitale en cessant de publier sur son compte Instagram pour avoir essuyé des commentaires désobligeants (une detox relative, puisqu'elle n'a pas pu s'empêcher de partager en Story certaines de ses aventures avec ses quelque 43 000 abonnés), la fille aînée de la princesse Stéphanie de Monaco y a fait un retour fracassant, et il y a une raison à cela : la New York Fashion Week.

Après plus d'un mois de sommeil, depuis la dernière publication en date (le 26 juillet) mettant en scène une promenade avec sa chienne Mala dans les rues de Paris, le compte Instagram de la modeuse de 24 ans s'est ranimé avec l'apparition, le 6 septembre 2018, d'un nouveau triptyque de photos (son tic éditorial depuis quelques mois). Très contente de son allure à l'occasion du défilé Tom Ford qui a eu lieu le 5 septembre à New York dans le cadre de la prestigieuse Semaine de la mode, Pauline Ducruet a exposé fièrement son beauty look et sa tenue en cuir, prenant soin de saluer le travail de ceux à qui elle devait ce résultat sensationnel : le beauty artist Takashi Ashizawa pour le maquillage, Hos Hounkpatin pour la coiffure, et, bien sûr, Sam Woolf pour le stylisme, dont elle est inséparable aux quatre coins du monde.