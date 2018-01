Pauline Ducruet : En bikini à Phuket, 2018 est déjà hot !

Pauline Ducruet, Bali, janvier 2016, ça vous rappelle quelque chose ? La fille de la princesse Stéphanie de Monaco avait provoqué un tsunami digital, "breakant Internet" avec une photo torride - combo topless + fessier arrogant - depuis une plage paradisiaque de la perle indonésienne. Deux ans plus tard, c'est en Thaïlande que la Monégasque de 23 ans se prélasse en maillot...

Alors qu'elle vient d'achever son cursus de deux ans à la Parsons School of Design à New York et a passé les fêtes de fin d'année en famille, retrouvant avec bonheur sa jeune demi-soeur Linoué pour Noël, Pauline Ducruet, insatiable voyageuse, a mis le cap sur l'Asie pour basculer en 2018. Le temps d'une escale à Hong Kong, d'où, vêtue d'une tenue style kimono, elle a souhaité à ses abonnés Instagram une bonne année, et la voilà au bord de l'eau à Phuket. "Vous me trouverez au bord de la piscine #2k18démarrefort", a-t-elle écrit mercredi 3 janvier 2018 en légende d'une photo la figurant, en bikini rose échancré, allongée sur le rebord d'un bassin surplombant la mer. Dans sa story Instagram, elle a redoublé avec une vidéo "Boomerang" en mode "Sorry/Not sorry", mettant en scène deux paires de gambettes au bord du bassin, les siennes et celles d'une amie. Quelques heures plus tard, après avoir vadrouillé en pleine nature, les deux copines achevaient cette belle journée à l'Amanpuri, un somptueux cinq étoiles au bord de l'eau.