Pauline Ducruet en maillot de bain échancré pour une virée entre copines

Du sable fin, des palmiers, de l'eau claire et de jolis poissons colorés, Pauline Ducruet passe sans aucun doute de très bonnes vacances. Bien que la fille de 24 ans de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet n'ait pas dévoilé le lieu de cette nouvelle escapade, il ne fait aucun doute que la vie y est très plaisante.

Le 6 avril 2019, la jeune Monégasque a publié un premier cliché dans ce cadre idyllique, posant en haut de maillot de bain et en petit short en jean dans un arbre. Deux jours plus tard, elle s'est à nouveau emparée de sa page suivie par quelque 53 000 abonnés pour partager cette fois-ci une photo de groupe. Pauline Ducruet y apparaît entourée d'amies à l'arrière d'un bateau et toutes portent le même maillot une-pièce sur lequel est inscrit : "Mazzo 25." La petite troupe s'est donc réunie pour fêter comme il se doit les 25 ans de Mazzo.