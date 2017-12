Pauline Ducruet : Nostalgique devant une photo d'elle enfant... de la balle

Ces derniers mois, alors que sa vocation de modeuse s'est concrétisée avec le lancement de sa marque Altered Designs, Pauline Ducruet s'est souvent plue à jouer les mannequins sur Instagram, tant à l'occasion d'événements mondains que pour les créations d'amies, ou encore à la faveur de l'intérêt pour elle de publications de la fashion sphere. Mais lundi 18 décembre 2017, pourtant pas un jour à "#tbt" (le throwback thursday, comme son nom l'indique, se produit le jeudi sur les réseaux sociaux), la Monégasque avait envie de se remémorer "le bon vieux temps".

Des archives familiales, Pauline Ducruet a extrait une vieille et belle photo d'elle, touchant souvenir de l'époque où elle se produisait sur la piste d'un cirque, radieuse petite voltigeuse enserrée dans la trompe d'un éléphant – son animal fétiche. Un souvenir qui resurgit alors que le Festival international du cirque de Monte-Carlo reviendra bientôt, du 18 au 28 janvier 2018, sous le chapiteau de Fontvieille à Monaco, toujours sous la présidence passionnée de la princesse Stéphanie et toujours suivie par la déclinaison junior imaginée par Pauline elle-même, le festival New Generation dédié aux étoiles montantes du cirque.

Son post Instagram a fait l'unanimité et a même réveillé quelques souvenirs chez ses abonné(e)s : "Je me souviens de toi Pauline, quand tu avais cet âge, je t'ai vu à Bulle en Suisse, j'avais été à la ménagerie du cirque Knie et je t'ai vu jouer autour d'une caravane, tu étais mignonne, j'étais très contente de t'avoir vue", commente une internaute, une autre lui rappelant que la princesse Stéphanie était alors en couple avec le directeur du cirque en question, Franco.

À un mois du rendez-vous si cher à son coeur, la fille aînée de la princesse Stéphanie semble déjà avoir hâte d'y être. Pourrait-elle nous réserver la surprise d'un nouveau numéro ?