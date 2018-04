Pauline Ducruet: Retrouvailles au Maroc avec Stéphanie de Monaco, le rallye fini

Elle s'y était préparée pendant de longues semaines, avec (beaucoup d') enthousiasme et (un peu d') appréhension, et c'est déjà fini : Pauline Ducruet en a terminé avec son premier Rallye Aïcha des Gazelles.

Après deux semaines de course dans les étendues désertiques du Maroc, l'épreuve s'est achevée samedi 31 mars 2018 avec le décor grandiose de la plage d'Essaouira pour ligne d'arrivée. La fille de la princesse Stéphanie de Monaco et son amie la styliste Schanel Bakkouche, sa coéquipière lors de ce défi, l'ont franchie avec la 81e place au classement général final - sur 147 équipages en lice.

En sommeil depuis le jour du départ, le 17 mars, le compte Instagram de Pauline s'est réveillé. La jeune modeuse de 23 ans, inscrite sous les couleurs de la France (patrie de son père Daniel Ducruet, qui était présent avec sa nouvelle famille sur la ligne de départ pour l'encourager) et a brandi celles de Monaco à l'arrivée, y a partagé ses impressions : "Wow ! Quelle expérience magique, a-t-elle écrit... 9 jours de bonheur de galères d'émotions et de surpassement de soi WE DID IT MON CHATON ! Mille mercis à ma coéquipière de choc tu es une femme exceptionnelle et je suis si heureuse d'avoir partagé ça avec toi @schanelb et bien sûr encore un immense merci à nos sponsors qui nous ont permis de vivre cette expérience pleinement ! Plus de photos à venir sur @schapogazelles !!! #rallyeaichadesgazelles #gazellesforever #team243 (...) et bien évidement un énorme merci à @rallyeaichadesgazelles pour nous avoir fais vivre ces 9 jours qui nous ont fait grandir et partager ces émotions avec toutes ces femmes extraordinaires !! SCHA&PO FOREVER !" Sur le compte Instagram du binôme spécialement créé pour relever ce défi, de premières images ont effectivement fait leur apparition.