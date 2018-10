Pauline Ducruet : Sexy en petite robe en cuir à la Fashion Week de Paris

De New York à Paris, en passant par Milan, Pauline Ducruet est sur tous les fronts pour cette Fashion Week édition printemps-été 2019. Tout plus de découvrir les nouvelles collections depuis les premiers rangs des défilés Valentino et Giambattista Valli, la fille de Stéphanie de Monaco profite également des soirées qu'offre cette semaine de la mode parisienne.

Ce lundi 1er octobre à la Monnaie de Paris, la jeune femme de 24 ans a célébré le lancement du 13e CR Fashion Book de Carine Roitfeld, en collaboration avec LuisaViaRoma. Pour l'occasion, la petite-fille de Grace Kelly a fait une arrivée remarquée en veste de cuir violette portée en minirobe. Une pièce audacieuse signée Alexandre Vauthier, qu'elle a accessoirisée de bijoux Messika.