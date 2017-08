Pauline Ducruet : Son décolleté risqué, c'est l'effet Mykonos

"Oops I did it again, can't resist" ("oups, j'ai recommencé, j'ai pas pu résister") : quand la fièvre du hashtag reprend Pauline Ducruet, il y a de fortes chances pour que les vacances soient à l'ordre du jour. Et quand elle répond à l'appel de Mykonos, l'ambiance est toujours au rendez-vous.

Installée à New York pour ses études dans la sphère de la mode, la fille de la princesse Stéphanie savoure toujours ses pauses en principauté de Monaco et ses escapades aux quatre coins du monde (Chine, Australie, Bali, Maroc et île Maurice figurent dans ses carnets de voyage des dernières années). Mais Mykonos semble avoir conquis une place toute particulière dans son coeur, d'autant qu'elle s'y détend toujours en très bonne compagnie.

En l'occurrence, c'est notamment avec son ami intime Maxime Giaccardi, golden boy hyper jovial qui est son meilleur partner in crime, qu'elle profite de la perle des Cyclades, de ses panoramas divins et de ses fêtes sans fin. De plus en plus audacieuse au fil du temps et des publications sur son compte Instagram (remember la photo topless sur une plage balinaise...), Pauline Ducruet, 23 ans, a donné le coup d'envoi du séjour avec une photo très sexy, celle de son décolleté osé, dans un crop top ajouré façon résille. L'été, c'est chaud...

Quelques heures plus tard, c'est sur le compte de Maxime qu'on retrouvait nos deux "happy kids" en place au restaurant de plage Alemagou, dans le Nord de l'île. Et ce mardi 8 août, grâce à une story de Pauline, on comprenait qu'elle allait sans doute se régaler de poulpe au restaurant Spilia Seaside, dans le Sud-Est.