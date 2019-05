Pauline Ducruet : Sublime sirène en bikini avec sa soeur Camille au Maroc

L'avantage quand on est riche et qu'on n'a pas besoin de travailler, c'est qu'on peut voyager autant qu'on veut. C'est cette vie de rêve que mènent Camille Gottlieb et sa demi-soeur, Pauline Ducruet, les deux filles de Stéphanie de Monac. Sur leurs comptes Instagram respectifs, elles documentent régulièrement leurs périples aux quatre coins du monde. Vendredi 3 mai 2019, on apprenait que les deux héritières se trouvaient au Maroc, quelques heures à peine avant que Pauline Ducruet ne fête ses 25 ans.

Marrakech et ses 26 degrés ont ainsi été le théâtre des aventures des deux soeurs. Camille et Pauline avaient naturellement choisi un hôtel de très bonne facture pour leur escapade marocaine, le palace La Mamounia et ses suites luxueuses. Les jolies Monégasques se sont précipitées dans l'une des nombreuses piscines de l'établissement, afin de profiter d'une grande journée de farniente. "1,2,3 RELAX", écrit Pauline Ducruet en légende d'une photo publiée sur son compte Instagram, où elle pose sur un transat, en bikini à sequins.

Camille Gottlieb a également publié un souvenir de vacances sur Instagram. Ses abonnés ont pu la découvrir en train de prendre la pose au côté de sa soeur, au bord de la piscine. Un tendre moment de complicité entre les héritières, plébiscité par plus de 1 000 adorateurs. Sur sa story Instagram, on apprend quelques détails sur leur séjour : petit déjeuner de roi, spa, piscine, mosaïques et surtout le bain de Camille Gottlieb, qui semblait particulièrement apaisant. "Jamais je rentre à Monaco", précise-t-elle depuis sa baignoire. Un week-end qui ne fait que débuter puisque Pauline soufflera ses 25 bougies samedi 4 mai...