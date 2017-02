Pauline Ducruet : Une présidente dans les pas de sa mère Stéphanie de Monaco...

Entre Monaco et le monde du cirque, c'est une histoire qui dure ! Sur le Rocher se tient, depuis samedi 4 et jusque ce dimanche 5 février, la 6e édition de New Generation. Un festival autour des talents du cirque de demain sous la présidence de Pauline Ducruet.

Après avoir participé aux événements du 41e Festival International du Cirque de Monte-Carlo, présidé par sa maman la princesse Stéphanie de Monaco, la jeune Pauline Ducruet était à son tour occupée à sa tâche de présidente pour New Generation. Le 3 février, on pouvait ainsi la retrouver tout sourire à l'occasion de la présentation de la 6e édition de ce festival et le 4, c'est bien sûr en compagnie de ses proches qu'elle faisait son apparition sur la piste aux étoiles du chapiteau de Fontvieille. A ses côtés, on pouvait voir sa mère, son frère Louis Ducruet et sa fiancée Marie ainsi que sa demi-soeur Camille Gottlieb.

Malgré ses études en mode à la prestigieuse Parsons School of Design à New York, Pauline Ducruet était ravie de passer du temps à Monaco pour ce bel événement. "Nous avons la chance d'avoir encore beaucoup d'artistes talentueux. Ce sera, je crois un très beau spectacle tant le niveau est élevé. On se demande chaque année comment on va faire mieux, ça me semble réussi. Il y a des Biélorusses, des Chinois, des Monégasques, des Français, des Russes, des Italiens, une jeune Chilienne. C'est un vrai melting-pot de talents !", a-t-elle déclaré selon Nice-Matin.

Sur la piste ? Baptiste (Mr Loyal Junior), David le jongleur, Anastasiia Trushin, Sophia, la troupe Opening Femina Sport Principauté Monaco, les très jeunes artistes Trio Izhevsk, Anastasiia Trushin (équilibriste), le Trio Beautifly( acrogymnastique)...

Thomas Montet