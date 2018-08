Pauline Ducruet : Vexée, elle boude les réseaux sociaux

Si elle a une certaine tendance - très assumée - à "l'overposting" chronique, c'est-à-dire, à poster de manière compulsive sur Instagram en certaines circonstances, Pauline Ducruet vient de partir dans l'excès inverse : "Je fais une pause niveau réseaux sociaux. Trop de mésinterprétations de mes posts", a-t-elle écrit dans la soirée du mardi 1er août 2018 dans sa story sur la plateforme de partage d'images. La raison ? On peut la deviner d'après la slide qu'elle publiait quelques instants plus tôt...

Alors qu'elle profite à fond de ses vacances à Mykonos, l'un de ses endroits favoris, avec quelques-uns de ses meilleurs amis, Pauline Ducruet n'a pas trop apprécié certains commentaires à son sujet qu'elle a découverts sur le site du magazine Closer. "Allez !!! Au régime !", lançait la veille un(e) internaute sous couvert d'anonymat, injonction que la fille de la princesse Stéphanie de Monaco a massivement entourée dans la capture d'écran qu'elle a partagée avec ses abonnés.

Selon toute vraisemblance, ce commentaire faisait suite à la diffusion de photos que la jeune femme de 24 ans avait mises en ligne sur son compte Instagram quelques heures auparavant : elle s'y mettait en scène en bikini et assise de profil devant un somptueux panorama littoral qu'elle admirait, rendant hommage à la beauté de la Grèce... tout en laissant entrevoir sous ses côtes à elle un petit bourrelet. On en déduit que c'est sur ce détail que certains se sont focalisés. Et, peu après leur parution, les trois images quasi identiques - depuis quelque temps, Pauline Ducruet avait ainsi éditorialisé son compte Instagram, publiant exclusivement des triptyques de photos - disparaissaient de son compte Instagram, supprimées...

On notera au passage que, sur la capture d'écran qu'elle a publiée, la modeuse en herbe ne s'attarde pas sur l'autre pique apparue trois minutes avant le commentaire qu'elle a épinglé : "Je trouve Camille très mignonne et elle est à Monaco, elle", jugeait une autre personne, faisant allusion à sa demi-soeur Camille Gottlieb, qui publie de son côté des images de ses séances piscine en principauté.

Gageons que même en pleine detox des réseaux sociaux, Pauline Ducruet, qui profite de Mykonos pour la quatrième année consécutive, saura continuer à se créer de très jolis souvenirs avec sa bande. Et qu'elle ne tardera pas à faire son retour en toute confiance sur Instagram.