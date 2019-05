Paz de la Huerta "suicidaire" : l'accusatrice d'Harvey Weinstein hospitalisée

Paz de la Huerta, l'une des victimes présumées d'Harvey Weinstein, a été hospitalisée d'urgence ce 5 mai 2019. Comme le révèle TMZ, les secours sont intervenus dimanche après-midi après avoir été appelés par une personne affirmant que l'actrice était "suicidaire".

La personne qui a appelé les secours, dont on ignore encore l'identité, a affirmé que la comédienne de 34 ans était "émotionnellement perturbée" et qu'elle s'était enfermée dans sa chambre, dans un immeuble de l'Upper West Side, à Manhattan. Rapidement prise en charge par une équipe médicale, Paz de la Huerta a été hospitalisée non loin de là, mais aucune précision n'a été donnée sur son état de santé.

L'actrice originaire de New York fait partie des femmes qui affirment avoir été violées par Harvey Weinstein. Le producteur l'aurait agressée à deux reprises chez elle, en 2010. Il aurait ensuite usé de son influence pour la faire virer de la série Boardwalk Empire en 2012. En novembre dernier, l'avocat représentant Paz de la Huerta a déposé la plainte de sa cliente auprès de la cour supérieure de Los Angeles.

Poursuivi en justice par deux autres victimes présumées de viol, Harvey Weinstein a été inculpé en mai 2018 puis relâché contre une caution de 1 million de dollars. Dans une interview accordée à Vanity Fair le jour-même depuis la France, l'actrice avait alors commenté : "Je me sens très émotive aujourd'hui. Je n'ai pu m'arrêter de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Ce devrait être un jour de célébration, mais je me sens mélancolique." Son passeport confisqué, le producteur qui nie toute culpabilité porte un bracelet à la cheville limitant ses déplacements entre New York et le Connecticut. La prochaine audience de son procès se tiendra en septembre prochain.