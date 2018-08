Pékin Express (2018) : Estelle et Estelle éliminées, grosses chutes et larmes

Ce jeudi 2 août 2018, le quatrième épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale a été diffusé sur M6. La semaine dernière, Maxime et Alizée ont évité de justesse l'élimination et se sont lancés dans une nouvelle étape avec les autres candidats toujours en lice. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Réponse maintenant !

Maxime et Alizée, le jeune couple de Neuilly ; Estelle et Estelle, les copines belges ; Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois et Florian et Gabriel, le nouveau binôme d'inconnus, ont débuté la quatrième étape, soit la dernière sur l'île de Bornéo en Malaisie. Une fois réunies à Kampung Punang, toutes les équipes ont découvert la nature de leur course. Cette fois-ci, il s'agit de gagner l'un des trois sprints pour se qualifier pour les Philippines. Étant arrivés les derniers de l'étape précédente, Maxime et Alizée ont reçu un handicap : un sac de 15 kg de poissons morts.

PREMIER SPRINT

Ce dernier est lancé et les candidats ont dû se rendre à Tenom, soit à 125 km. Avec beaucoup de détermination, Alizée est la première à trouver une voiture et en informe Maxime. Malgré sa rapidité, le couple est talonné par les autres équipes. Maurice et Thierry ont pris un raccourci grâce à leur chauffeur. Malheureusement, le moteur de l'engin a flanché. Le père de 80 ans s'est transformé en mécanicien pour l'occasion. La voiture a redémarré grâce aux efforts de Maurice mais le binôme a perdu de l'avance. Pendant ce temps-là, le véhicule de Christina et de Didier dépasse toutes les équipes sauf celles de Maxime et Alizée.

Surgit pour la première fois le panneau voiture interdite. Cette fois-ci, les candidats ont entamé une course sur un trolley, une planche à roulettes posée sur les rails, pour rejoindre Stéphane Rotenberg à Pangi, soit à 8 km. Pour la faire avancer, chaque binôme a dû la pousser avec un bâton. Maxime et Alizée sont les premiers à arriver sur le lieu de l'épreuve. Ils sont suivis de Didier et Christina, qui reste assise par peur sans aider son employé. Les autres candidats sont aussi tombés sur le panneau et ont pris possession de leur trolley. Maurice a eu du mal à trouver son équilibre et a fini par tomber à plusieurs reprises en entraînant son fils dans sa chute. Oussama et Mehdi, quant à eux, y sont allés à fond au point de rattraper Maurice et Thierry. Malheureusement, le choc fut brutal. Avec la vitesse, les deux amis d'enfance ont percuté le père et le fils. Après les avoir relevés, Oussama et Mehdi ont repris la route et ont gagné une place sur le classement final.

Le binôme de Maxime et celui de Didier sont au coude à coude. Alors qu'il était premier, le couple se fait rattraper par la patronne et son employé. Ils les ont dépassés et se sont rapprochés de la victoire. Ainsi, ce sont bien Didier et Christina qui se sont qualifiés pour la prochaine étape. Ils ont ainsi gagné leur passeport pour les Philippines. En bonus, ils ont également remporté une nuit à l'hôtel.

DEUXIÈME SPRINT

Pour rejoindre le point départ du deuxième sprint, les candidats ont déposé leurs bagages dans un train spécialement affrété pour eux. L'occasion de découvrir de beaux paysages durant une heure ! La course a de nouveau été relancée. Les candidats ont dû rejoindre Kota Klias, soit à 20 km. Encore une fois, Alizée fut la première à trouver une voiture. Si les autres binômes ont repris, seuls Maurice et Thierry ont pris retard. Le panneau voiture interdite a resurgi de nouveau et c'est le couple de Neuilly qui l'a découvert en premier. Ils ont dû faire un safari en bateau pour remplir une mission. Seuls les trois premiers binômes ont pu monter à bord des bateaux disponibles. Bons derniers, les équipes d'Oussama et de Maurice ont été forcés d'arrêter la course et de trouver un logement pour passer la nuit.

Maxime et Alizée, Gabriel et Florian ainsi qu'Estelle et Estelle ont débuté leur épreuve qui consistait à repérer le plus rapidement possible un singe nasique. Ils ont dû attendre le lendemain pour connaître le nom des gagnants. Loin de la pression, Christina et Didier ont découvert leur sublime hôtel de luxe où ils ont dîné dans une ambiance romantique avant de passer la nuit agréable. Une fois chez leurs hôtes, les candidats ont profité de leur hospitalité. Si Oussama et Mehdi ont appris le français aux enfants de leur maison, les Estelle ont improvisé un atelier couture. De leur côté, Maxime en a profité pour se laver au tuyau afin d'être propre pour les beaux yeux de sa chère Alizée.

TROISIÈME SPRINT

Au beau matin, les candidats ont quitté leur hôtes. Maxime et Alizée sont bien repartis avec leur sac de poissons. Avant de reprendre l'aventure, Stéphane a annoncé la victoire du couple BCBG qui s'est montré soulagé de se séparer de ce fardeau. Les tourtereaux sont en plus qualifiés pour les Philippines. Pour les autres binômes qui doivent se rendre à Kuala Papar, l'ultime course a débuté sous la pluie. Gabriel et Florian ont été les premiers à partir pendant que Maurice et Thierry ont peiné à trouver une voiture.

Pour pouvoir continuer l'aventure et reprendre l'auto-stop, les candidats ont dû remplir une nouvelle mission. Le but ? Viser trois totems à la catapulte avec des pastèques. Le binôme de Gabriel et de Mehdi ont fini par réussir cette épreuve avec beaucoup de détermination. Maurice et Thierry et les deux Estelle ont lutté pour reprendre la route après plusieurs tentatives ratées. Fort heureusement, les deux équipes ont pu continuer la course.

À quelques kilomètres avant l'arrivée, le panneau voiture interdite a encore surgi. Les candidats ont dû se déplacer à pied en prenant en compte de coordonnées GPS. Oussama et Mehdi et Florian et Gabriel étaient au coude à coude. C'est finalement le binôme d'inconnus qui a remporté cette épreuve et qui s'est qualifié pour les Philippines. Mais malheureusement, ce sont Maurice et Thierry qui sont arrivés derniers de ce sprint.

LE DUEL FINAL

Le père de 80 ans et son fils choisissent d'affronter Estelle et Estelle. L'émotion et les larmes sont au rendez-vous. Comme la semaine dernière, cette ultime épreuve est une petite course en auto-stop. Ce sont Estelle (avec les tresses) et Thierry qui se portent volontaires pour la faire. Les deux candidats débutent une course incroyable et ont dû remplir une mission : revenir avec un drapeau malaisien. Après l'avoir validée, Estelle et Thierry ont donné de leur personne. C'est finalement le binôme de Maurice qui a remporté le duel final. Malheureusement, Estelle et Estelle découvrent que cette étape est bel et bien éliminatoire. La déception est totale. Les amies redonnent leur balise à Stéphane Rotenberg qui signifie la fin de l'aventure.