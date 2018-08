Pékin Express 2018 : Maurice et Thierry en danger, binômes échangés et surprises

Ce jeudi 16 août 2018, le sixième épisode de Pékin Express 2018 : La Course infernale a été diffusé sur M6. Après l'élimination de Maxime et Alizée, les autres candidats encore en lice se sont lancés dans une nouvelle étape aux Philippines. Que s'est-il passé dans ce nouvel épisode ? Voici le résumé !

Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois ; Didier et Christina, la patronne et son employé et Florian et Gabriel, le binôme d'inconnus, ont continué leur aventure à Claveria, aux Philippines. Pour cette nouvelle étape, Stéphane Rotenberg réservait une surprise de taille aux binômes. Alors qu'ils logeaient dans un petit hôtel, ces derniers ont été réveillés par l'animateur en pleine nuit. Un membre de chaque équipe a dû se porter volontaire pour partir avec ce dernier. Ce sont finalement Didier, Mehdi, Gabriel et Thierry qui se sont portés volontaires sans savoir ce qui les attendait.

Réunis tous ensemble, Christina, Oussama, Florian et Maurice ont découvert leur mission : ils doivent rejoindre leur binôme à Pudtol, soit à 70km de Claveria, en faisant de l'auto-stop seul. Entre appréhension et peur, ils se sont lancés. Loin d'être désorientée, Christina s'est sentie à l'aise et a été la première à prendre la route. De son côté, Oussama a réussi à trouver une voiture malgré son anglais approximatif. Maurice, quant à lui, est tombé sur une conductrice, très charmante à son goût. Pendant ce temps-là, Florian a eu du mal à se mettre dans le bain. Avec persévérance, il a convaincu un chauffeur de l'emmener à destination.

C'est en doublant Christina qu'Oussama est arrivé le premier et a retrouvé Mehdi qui n'en revenait pas. Fier de son ami d'enfance, il a avoué avoir failli pleurer. S'ils pensaient reprendre la course ensemble, les deux compères avaient tort. Nouveau rebondissement, Stéphane Rotenberg annonce la nouvelle règle des binômes mixés. Toutes les équipes ont donc été changées ! Les candidats ont dû se rendre à Pinukpuk, soit à 120 km pour avoir une chance de qualifier son binôme d'origine pour l'épreuve d'immunité en arrivant premier.

Chaque candidat a choisi son nouveau partenaire en visant la photo de ce dernier avec un lance-pierre. Oussama et Christina ont respectivement repris la course avec Didier et Mehdi. Sans surprise, Maurice a continué l'aventure avec Gabriel. Florian, de son côté, a été obligé de faire équipe avec Thierry. Bons derniers, ils ne se sont pas mis la pression et ont préféré miser sur la victoire de leur binôme d'origine. Si Oussama et Didier sont en tête de la course, Maurice et Gabriel ont rattrapé leur retard et ont trouvé une voiture avant Christina et Mehdi (qui se sont surnommés binôme "de la positive attitude"). Malheureusement, la situation va changer... Le chauffeur d'Oussama et Didier est forcé de les déposer. Loin d'être démotivé, Oussama a demandé à deux officiers de police de les emmener à destination et ils ont accepté. C'est ainsi grâce à son culot qu'il arrive premier avec Didier. Les deux jeunes hommes se qualifient pour l'épreuve d'immunité.

Une fois la course terminée, les binômes mixés ont passé la nuit chez des familles très généreuses. Si Oussama et Didier se sont lâchés en dansant avec des enfants, Mehdi et Christina ont joué à un jeu traditionnel. Maurice, Gabriel, Thierry et Florian ont, pendant ce temps-là, profité d'un bon repas.

L'ÉPREUVE D'IMMUNITÉ

Pour cette épreuve, Mehdi et Oussama se sont retrouvés, tout comme Didier et Christina. Les binômes ont pris connaissance de leur nouvelle mission. Ils ont dû récupérer des épis de maïs pour les égrainer dans une machine à moteur et récolter les grains dans un sac parsemé de trous. Une fois cette tâche remplie, les deux équipes ont dû transporter ce sac défectueux - à pied puis sur le dos d'un buffle – afin de le poser sur une balance, le but étant de faire descendre cette dernière. A l'issue de l'épreuve, ce sont Christina et Didier qui ont remporté le dossard rouge et se sont qualifiés pour la septième étape !

Les candidats ont enfin pu retrouver leur partenaire d'origine. Pour cette nouvelle journée, ils ont dû se rendre à Sadanga, soit à 115 km. Immunisés, Christina et Didier ont décidé de se la couler douce. Florian et Gabriel sont ici en tête de la course mais d'un coup, leur voiture manque d'essence. L'équipe de Mehdi et celle de Maurice en profitent pour les doubler. Mais, c'est au tour du père de 80 ans et de son fils de rencontrer des difficultés. Après que leur chauffeur se soit trompé de chemin, ils ont pris un retard considérable. La balise sonne et annonce la fin de la course pour cette journée.

JOUR 23

Les candidats quittent leurs hôtes avec émotion et l'aventure continue. Avant de reprendre la course, chaque binôme a dû se rendre à la fontaine de fertilité du village de Lubuagan pour remplir une mission : trouver deux frères jumeaux/soeurs jumelles pour valider leur étape à Sadanga. Alors qu'ils étaient premiers durant l'épreuve, Oussama et Mehdi se sont finalement inclinés face à Gabriel et Florian qui remportent une amulette de 10 000 euros. Maurice et Thierry arrivent avant-derniers mais cela ne suffit pas... Malgré la dernière place de Didier et de Christina, ils se retrouvent au duel final.

LE DUEL FINAL

Le père de 80 ans et son fils n'ont pas d'autre choix que d'affronter Mehdi et Oussama. Comme la semaine dernière, cette ultime épreuve est une petite course en auto-stop. Ce sont Oussama et Thierry qui se portent volontaires pour la faire. Les deux candidats débutent une course incroyable et ont dû remplir une mission à Bugnay. Après l'avoir validée, Oussama et Thierry n'ont rien lâché. C'est finalement le binôme de Mehdi qui remporte le duel final. Mais bonne nouvelle, Maurice et Thierry découvrent que cette troisième étape n'est pas éliminatoire. Le père et le fils sont heureux de continuer l'aventure.

