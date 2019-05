Pékin Express 2019: la règle qui va tout changer, un duo de Miss... Les nouveautés

Pékin Express fait très prochainement son retour sur M6 pour une douzième saison ! Si Stéphane Rotenberg rempile à la présentation, plusieurs nouveautés sont attendues pour la prochaine édition du programme à succès.

Dans cette nouvelle saison baptisée La route des 50 volcans, huit binômes tenteront de remporter le joli chèque de 100 000 euros promis aux vainqueurs. Patrice et Benjamin (père et fils), Fabienne et Jade (mère et fille), Laëtitia et Aurélie (deux soeurs complètement différentes), Thomas et Mathieu (les frères bûcherons), Mounir et Lydia (le couple marié), Steve et Martine (le coach et son élève) ainsi que Fabrice et Briac (les inconnus) vont tous affronter un duo de personnalités, pour la première fois. En effet, Kleofina et Julia (respectivement ex-Miss Provence et Miss Côte-D'Azur) seront également de la partie !

Les aventuriers en herbe sillonneront l'Amérique latine. Un lieu de tournage inédit pour Pékin Express. En effet, ils visiteront, au pas de course, trois pays : le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. Un parcours pas évident dans cette zone du monde pas toujours très stable. C'est la raison pour laquelle la production a mis en place un dispositif de sécurité important.

Autre nouveauté de la saison : l'épreuve du Téléphone express. Avant chaque début de course, les duos sont soumis à un challenge. Le binôme gagnant remporte un téléphone avec une application de traduction et un GPS. Un véritable avantage ceux qui ne parlent pas espagnol.

Enfin, Mehdi, candidat de l'année dernière, et Hoang, aventurier emblématique du jeu, incarneront la deuxième partie de soirée pour le plus grand bonheur des téléspectateurs !