Pékin Express 2019 : Qui sont Fabienne et sa fille adoptive Jade ?

Jeudi 18 juillet 2019, Pékin Express fait son retour sur M6. Alors que la saison dernière, c'est le duo patronne-employé formé par Christina et Didier qui avait remporté le jeu, pour cette édition 2019, huit binômes sont en compétition. Fabienne et Jade tenteront, comme leurs camarades, de décrocher le chèque de 100 000 euros promis aux vainqueurs !

Fabienne, 61 ans, participe à Pékin Express 2019 avec sa fille Jade, 20 ans, adoptée alors qu'elle était âgée de 3 mois. Les deux femmes ont une relation fusionnelle. Si elles ont toujours été très complices, la mère et sa fille se sont d'autant plus rapprochées lorsque le père adoptif de Jade est mort, lorsqu'elle n'avait que 6 ans.

Un binôme qui semble bien parti du point de vue relationnel, mais qui fera face à certaines surprises comme le raconte l'animateur Stéphane Rotenberg à Télé 7 Jours : "Une mère et sa fille adoptive qui voulaient vivre une expérience. Au départ, on pourrait croire qu'il n'y a rien qui puisse se glisser dans leur relation, mais Pékin Express est très exigeant, physiquement et moralement. Elles vont éprouver leur amour."

Fabienne et Jade seront face à Patrice (56 ans) et Benjamin (21 ans), père et fils, Steve (28 ans) et Martine (56 ans), le coach et sa cliente, les Miss Kleofina (24 ans) et Julia (22 ans), Laetitia (38 ans) et Aurélie (34 ans), deux soeurs que tout oppose, Thomas (36 ans) et Mathieu (32 ans), deux frères, Lydia (25 ans) et Mounir (27 ans), le couple marié, et enfin Fabrice (50 ans) et Briac (21 ans) qui sont deux inconnus l'un pour l'autre !

Tous sillonneront le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie durant cette édition baptisée Pékin Express, la route des 50 volcans et dont le premier épisode sera diffusé dès 21h jeudi 18 juillet 2019 sur M6.