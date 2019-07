Pékin Express 2019 : Qui sont Fabrice et Briac, le binôme d'inconnus ?

Le 18 juillet 2019, M6 donnera le coup d'envoi de Pékin Express 2019 (ou Pékin Express, la route des 50 volcans). Au cours de cette nouvelle aventure du programme toujours animé par Stéphane Rotenberg, les huit binômes en compétition ont parcouru le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie dans le but de succéder à Didier et Christina, les gagnants de l'an dernier. 100 000 euros étaient en jeu et les candidats n'avaient pas le droit à l'erreur s'ils ne voulaient pas être éliminés en cours de route.

Parmi les participants, souvent hauts en couleur, les téléspectateurs pourront faire la connaissance de Fabrice (50 ans) et Briac (21 ans). Tous deux ne se connaissaient pas avant l'aventure et forment donc le binôme d'inconnus. Leur aventure n'a pas dû être simple à vivre tous les jours car tout les oppose, comme le précise le communiqué de presse de M6.

Le jeune homme est décrit comme un leader très compétiteur et quelque peu mauvais joueur. Il veut à tout prix gagner et fera donc tout pour décrocher la victoire à chaque épreuve. Fabrice, quant à lui, privilégie le côté humain, même s'il est également compétiteur. Ce célibataire qui vit encore chez sa maman est un grand sportif au grand coeur, on devrait donc assister à quelques disputes entre les deux candidats.

Interrogé par nos confrères de Télé 7 Jours (édition du 5 juillet 2019), Stéphane Rotenberg en a dit un peu plus sur le casting. "Ils ne se connaissaient pas et, malgré une première rencontre assez tendue, ils nous ont étonnés. Fabrice est un peu rêveur, poétique, avec son look décalé et son côté Brice de Nice. Briac, lui, a la culture de la gagne. Mais c'est un dur qui cache beaucoup de tendresse", a déclaré l'animateur de 51 ans.