Pékin Express 2019 : Qui sont Patrice et Benjamin, le père et le fils ?

Le coup d'envoi de Pékin Express 2019 sera donné le 18 juillet 2019, sur M6. Les téléspectateurs feront ainsi la connaissance des huit binômes qui ont vécu une folle aventure au Guatemala, au Costa Rica et en Colombie. Comme chaque année, tous devaient remporter des épreuves et ne pas arriver derniers lors de la course afin d'espérer remporter les 100 000 euros en jeu, et succéder ainsi à Didier et Christina, les gagnants de la saison passée.

Patrice (56 ans) a souhaité tenter cette belle expérience avec son fils Benjamin (21 ans). Venu tout droit du Nord de la France, ce duo est très complice, un atout majeur pour une compétition comme Pékin Express. Tous deux ont le même humour et n'hésitent pas à se moquer gentiment l'un de l'autre. Ils aiment aussi montrer une "affection débordante" comme le précise le communiqué de M6. Reste à savoir s'ils ont gardé leur sourire lors de leur aventure. À en croire les propos de Stéphane Rotenberg, c'était le cas.

Interrogé par Télé 7 Jours, l'animateur de 51 ans s'est confié sur ce joyeux binôme. "Un père et son fils très complices et toujours de bonne humeur tous les deux. Tellement, d'ailleurs, que l'on peut se demander s'ils vont entrer dans la compétition. Avec eux, tout devient rigolade. Ils affichent une telle bonhomie qu'ils en étaient déconcertants."

Le public fera aussi la connaissance des Miss Kleofina et Julia, du binôme d'inconnus Fabrice et Briac, des jeunes mariés Mounir et Lydia, du coach et de sa cliente Steve et Martine, de Fabienne et sa fille adoptive Jade, des soeurs que tout oppose Laetitia et Aurélie, ainsi que des frères Thomas et Mathieu.