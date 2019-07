Pékin Express 2019 : Qui sont Steve et Martine, le coach et sa cliente ?

Pékin Express fait son retour pour une nouvelle édition dès le 18 juillet 2019 sur M6. Après la victoire de Christina et Didier, la patronne et son employée, en 2018, huit binômes tentent leur chance. Parmi eux, Steve et Martine, un duo plutôt inattendu !

Martine, 56 ans, participe à Pékin Express avec son coach Steve âgé de 28 ans. Cette mère de famille souhaite, pour la première fois de sa vie, se surpasser et prouver à ses proches qu'elle est capable d'aller au bout d'une aventure comme celle-ci. Elle a ainsi proposé à Steve, le seul qui arrive à la motiver, de se lancer avec elle à l'autre bout du monde.

Auprès de nos confrères de Télé 7 Jours, Stéphane Rotenberg a évoqué ce binôme atypique. "En approchant de la soixantaine, Martine s'est remise en question, notamment physiquement. Depuis trois ans, elle fait du sport avec un coach, Steve, a-t-il précisé. Ils ont donc un lien très ténu, ni familial ni amical, et vont devoir trouver des ressources pour durer."

Martine et Steve auront donc pour objectif de surpasser les sept autres binômes de l'aventure. Pour cette saison tournée entre le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie et intitulée Pékin Express, la route des 50 volcans, ils feront face à Patrice (56 ans) et Benjamin (21 ans), père et fils, Kleofina (24 ans) et Julia (22 ans) le duo de Miss, Fabienne (61 ans) et sa fille adoptive Jade (20 ans), Laetitia (38 ans) et Aurélie (34 ans), deux soeurs que tout oppose, Thomas (36 ans) et Mathieu (32 ans), deux frères, Lydia (25 ans) et Mounir (27 ans), le couple marié, et enfin Fabrice (50 ans) et Briac (21 ans) qui sont deux inconnus l'un pour l'autre !

Rendez-vous dès 21h sur M6 jeudi 18 juillet 2019 sur M6 afin de suivre cette prochaine édition de Pékin Express avec Stéphane Rotenberg aux commandes !