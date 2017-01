Pékin Express : Des ex-candidates taclent "l'esprit un peu vache" de l'émission

De passage dans l'émission de Frédéric Lopez Mille et une vies (France 2), Claudine et Thérèse n'ont pas mâché leurs mots au moment d'évoquer leur participation à Pékin Express, la route des dragons, en 2009.

Invitées à se confier sur leur gémellité, elles n'ont pas échappé à des questions sur l'ancien jeu d'aventure de M6 animé alors par Stéphane Rotenberg. Frédéric Lopez a notamment voulu savoir si la compétition avait entaché leur belle complicité. "Oui, ça a créé beaucoup de tensions", a donc admis Thérèse (77 ans).

Sa soeur en a profité pour expliquer que Thérèse et elle n'ont pas gardé un excellent souvenir du tournage, qui s'est déroulé en Asie. "On n'a pas trop aimé l'esprit Pékin Express, l'esprit un peu vache." Un point de vue confirmé par sa jumelle. Cette dernière a d'ailleurs donné un exemple concret afin de justifier leur colère contre l'émission, arrêtée au terme de la 10e saison en 2014 : "Quand on a vu l'émission, les candidats disaient : 'Les vieilles sont sur la route.' Et ils disaient à l'autobus de passer. Ce n'est pas là qu'on se fait des copains. Pour notre part, on n'aurait pas fait une vacherie pour défavoriser un concurrent."

Claudine et Thérèse ont tout de même admis adorer ce genre de voyage et ont regretté de ne pas être allée jusqu'à l'étape au Cambodge. Pour rappel, elles ont été éliminées à l'issue de la deuxième étape au Viêt Nam.

Cette édition avait été remportée par le couple Albert et Laurence.