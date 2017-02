Penélope Cruz, absolument époustouflante et sexy, fait le show aux Goya

Penélope Cruz, sublime, a fait tourner les têtes sur le tapis rouge des Goya, cérémonie de récompenses du cinéma espagnol, le 4 février à Madrid. Dans une robe noire Atelier Versace soulignant à la perfection sa silhouette de femme fatale, l'actrice de 42 ans et épouse de Javier Bardem (père de ses deux enfants) a posé avec celui qui l'a brillamment dirigée dans Tout sur ma mère, Volver ou encore Etreintes brisées : Pedro Almodovar. Le cinéaste, figure de proue de la Movida, n'a pas caché son bonheur, lui qui sera le prochain président du jury du Festival de Cannes.

Le thriller La colère d'un homme patient de Raul Arevalo a remporté le Goya du meilleur film espagnol samedi 4 février, lors d'une 31e édition dominée par le drame fantastique Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona avec neuf récompenses.

Chronique d'une vengeance, le premier film de l'acteur espagnol Raul Arevalo en tant que réalisateur (de son titre original Tarde para la ira) a décroché quatre Goya, les Oscar espagnols, dont ceux du meilleur film espagnol et du meilleur scénario original. Il sortira en avril en France. Il s'est entre autres imposé devant Quelques minutes après minuit, inspiré du roman de Patrick Ness, qui a toutefois raflé neuf prix, dont celui du meilleur réalisateur et a été récompensé pour les aspects techniques de ses puissants effets spéciaux.

Parmi les autres gagnants de la soirée à Madrid : Emma Suarez a décroché les Goya de la meilleure actrice pour son interprétation dans Julieta de Pedro Almodóvar et du meilleur second rôle dans The next skin. Roberto Alamo a remporté celui du meilleur acteur pour son interprétation dans Que Dios nos perdone.

Dans la catégorie du meilleur film étranger en langue espagnole, c'est la comédie argentine Le citoyen d'honneur qui a été préférée. Récit du retour difficile dans son village natal de Daniel Mantovani, premier écrivain argentin prix Nobel de littérature, après quarante ans passés en Europe, le film de Gaston Duprat et Mariano Cohn sortira en mars en France. L'acteur principal, Oscar Martinez, avait décroché la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise 2016.

Enfin, le film de Paul Verhoeven Elle avec Isabelle Huppert, primée aux Golden Globes et nominée aux prochains Oscar, a été élu meilleur film européen.