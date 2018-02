Penélope Cruz : Amoureuse et glamour avec Javier devant sa sexy soeur Monica

Samedi 3 février se tenait à Madrid la 32e cérémonie des Goya, l'équivalent des Oscars en Espagne. Avant de briller sur le tapis rouge des César, elle qui doit y recevoir un prix d'honneur pour sa carrière, Penélope Cruz était l'une des vedettes de la soirée de gala du cinéma espagnol. Et c'est au bras de son mari Javier Bardem que la comédienne, glamour comme à son habitude, a fait crépiter les flashs.

La bombe arborait une sublime robe Versace avec des franges comprenant des bijoux Swarovski. L'actrice, qui incarne justement Donatella Versace dans la saison 2 d'American Crime Story (Canal + la diffuse en France), n'était pas la seule Cruz à avoir aimanté les regards puisque sa soeur Monica était aussi de la partie.

La comédienne d'Un, Dos, Tres a notamment croisé le chemin de son ex-partenaire de jeu dans la série Miguel Angel Munoz, mais c'est sa spectaculaire robe dorée, transparente à certains endroits, qui a fait couler de l'encre chez les médias espagnols. Aura Garrido, Bill Nighy, Rossy de Palma, Emily Mortimer, Belen Rueda ou encore Marisa Paredes (71 ans) étaient également présentes.

Côté palmarès, c'est la réalisatrice espagnole Isabel Coixet avec son film The Bookshop, lauréats des prix du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du Meilleur scénario adapté, qui a été distinguée dans une cérémonie largement marquée par la question de la place de la femme dans le cinéma national – à l'instar du public qui arborait des éventails rouges avec le hashtag #MÁSMUJERES (plus de femmes). Handia, un drame historique se déroulant au XIXe siècle au Pays basque, est l'autre grand vainqueur de cette cérémonie, avec pas moins de dix Goyas.

Quant à Penélope Cruz, qui remettait un prix avec Carlos Saura, elle a dû s'incliner dans la catégorie de la Meilleure actrice. Nathalie Poza, 45 ans, a reçu ce Goya pour son rôle dans No se decir adios (Ne pas se dire adieu) au nez et à la barbe de la célèbre actrice espagnole, nommée pour son rôle dans Loving Pablo de Fernando Leon de Aranoa, où elle donne la réplique à Javier Bardem.