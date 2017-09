Penélope Cruz et Javier Bardem resplendissants : Leur amour éclate à la Mostra

Agenda chargé à Venise pour Javier Bardem qui a présenté peu avant Mother! de Darren Aronofsky. Le lendemain, c'est autour de Loving Pablo, pour lequel il donne de nouveau la réplique à celle qu'il aime après Vicky Cristina Barcelona en 2008 mais également Jambon jambon (1993). Le couple, marié depuis sept ans et parent de Luna (4 ans) et Leonardo (6 ans), a laissé son amour éclater devant les flashs après leur passage sur le photocall de l'après-midi. Vêtue d'une robe Atelier Versace blanche très échancrée, la star espagnole de 43 ans a dévoilé sa silhouette divine pour faire tourner toutes les têtes.

Sur les photos, les amoureux sont resplendissants. D'habitude discrets, ils affichent avec enthousiasme et glamour leur complicité intense. En interview pour le magazine Esquire, Javier Bardem avait fait quelques confidences sur le secret de la solidité de leur union : "Ce que nous avons de plus important, c'est notre passé. Nous nous connaissions depuis longtemps avant d'être ensemble, et c'est ce qui est majeur car, quand on s'est revu, je l'ai vue elle, et elle m'a vu moi."