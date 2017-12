Penélope Cruz et Johnny Depp : Etranges retrouvailles dans l'Orient-Express

Couple glamour sur les tapis rouges, Penélope Cruz et Johnny Depp n'ont jamais été ensemble à la ville. Pourtant, certains l'ont fantasmé. Mais c'est sur les grands écrans que les deux stars hollywoodiennes formeront un tandem qui, régulièrement, se retrouvent pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Le 13 décembre, ce sera à l'affiche du Crime de l'Orient-Express, nouvelle adaptation du roman culte d'Agatha Christie. Depp y incarne Edward Ratchett, un mystérieux businessman qui n'a pas eu que des bonnes fréquentations, alors que Cruz joue Pilar Estravados, une femme pieuse et discrète qui cache un lourd secret. A nouveau, cette fois-ci pour Kenneth Branagh, leurs destins se croisent à nouveau.

L'histoire entre l'Américain et la bombe ibérique a commencé seize ans plus tôt, dans le méconnu Blow. Le film de Ted Demme est l'une des premières expériences hollywoodiennes de Penélope Cruz, avec Vanilla Sky. L'histoire ne retiendra que le second, et notamment le couple amoureux que formeront la belle brune et Tom Cruise. Dans Blow, Penélope Cruz joue l'amoureuse d'un Johnny Depp au sommet. Mais la critique ne sera guère emballée par leurs prestations. Le public, lui, ne s'y trompe pas.

"Johnny est tellement gentil et adorable avec tout le monde, et c'est quelqu'un de très brillant - il est malin, très intelligent, vif et vraiment amusant. C'est l'une des personnes les plus drôles que je connaisse, et il a un coeur grand comme ça. C'est une chance de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. C'est un être exceptionnel", dira de Johnny Depp la belle espagnole. "Pénélope est vraiment une actrice avec laquelle il faut compter. Nous avions fait ensemble un film il y a des années et j'avais beaucoup aimé travailler avec elle ; j'étais donc ravi de la retrouver", lui répondra l'intéressé.

Et il faudra attendre dix ans pour les revoir ensemble, sur grand écran. Cette fois-ci, Penélope Cruz se pose en superstar devant un Johnny Depp sur la pente descendante. Dans Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, la chérie de Javier Bardem joue Angelica, une femme que Sparrow a connu par le passé. Ensemble, Depp et Cruz vont former un couple entre attraction et répulsion. A la fin du film, Jack abandonne son ancienne conquête sur une île déserte, laquelle prend un plaisir de se venger de lui sur une poupée vaudou.

Alors qu'est-ce que proposera le fameux tandem Cruz / Bardem dans Le Crime de l'Orient-Express ? Réponse dans les salles obscures à partir de mercredi...