Penélope Cruz, Kristen Bell: Le total look blanc à l'honneur aux Emmy Awards

Jessica Biel, Penélope Cruz et Kristen Bell se seraient-elles passé le mot ? Ce lundi 17 septembre 2018 à Los Angeles, bon nombre d'actrices ont choisi de porter du blanc pour la 70e édition des Emmy Awards. Un défilé de looks immaculés auquel ont également pris part Scarlett Johansson ou encore Claire Foy (de la série The Crown).

À défaut de miser sur le blanc, d'autres invitées de marque sont restées dans le thème des couleurs radicales en choisissant de porter des teintes vibrantes. C'était notamment le cas pour Dakota Fanning en Dior, Thandie Newton en Brandon Maxwell, Gwendoline Christie en Giles Deacon Couture ou encore Allison Janney en Prabal Gurung.

Enfin, Evan Rachel Wood, Sarah Paulson et Kerri Russell ont quant à elles privilégié l'indémodable robe noire en optant pour des créations jouant plutôt sur les matières et les coupes. Retour sur les looks à retenir pour cette édition 2018.