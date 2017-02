Penélope Cruz, Sophie Turner, Noomi Rapace... Des bombes aux BAFTA 2017

Comme chaque année, la cérémonie des BAFTA a réuni une flopée de stars, britanniques en majorité mais aussi américaines et internationales, le temps d'une soirée rivalisant avec leurs confrères des Oscars. Pour cette 70e édition qui a vu La La Land être distingué à cinq reprises au palmarès, retour en images sur le red carpet qui a précédé le sacre de la comédie musicale.

Kate Middleton est clairement repartie du Royal Albert Hall avec les lauriers pour une robe Alexander McQueen avec épaules dénudées. Mais la duchesse n'est pas la seule à avoir déclencher une avalanche de flashs. Penélope Cruz, sublime dans une robe dorée griffée Atelier Versace, avait par exemple réussi ce pari quelques secondes avant le passage de Kate.

Sur le tapis rouge, Sophie Turner a elle aussi frappé très fort. La belle interprète de Sansa Stark de Game of Thrones nous a souvent régalés dans l'exercice, mais force est de reconnaître que sa tenue Louis Vuitton, fendue au niveau des jambes et largement décolletée a fait sensation. Noomi Rapace est à nos yeux la troisième à s'être démarquée. L'actrice suédoise a néanmoins envoûté dans un look très femme fatale, entre une grande fourrure sur les épaules, un carré noir avec frange parfaitement taillée et une robe noire agrémenté de longs gants. L'interprète de Lisbeth Salander dans le Millenium orignal, que l'on retrouvera bientôt à l'affiche d'Unlocked avec Orlando Bloom, a remis le prix du meilleur film avec Tom Hiddleston.

Et la concurrence n'était pas en reste. Amy Adams, habillée en Tom Ford, a charmé comme à son habitude, tout comme la primée Emma Stone, resplendissante en Chanel. Meryl Streep était aussi fidèle à son élégance que Nicole Kidman à sa droiture. Michelle Williams a scintillé, tandis que Bryce Dallas Howard affichait ses formes amincies non loin de son papa Ron Howard. Naomie Harris, Anya Taylor-Joy, Daisy Ridley, Holliday Grainger, Laura Whitmore, Viola Davis ou encore Jessica Brown Findlay ont également brillé devant les objectifs côté femmes, alors que chez les hommes, Viggo Mortensen, Tom Hiddleston, Dev Patel et Casey Affleck ont attiré les regards.

Quelques Frenchies se sont également distinguées, la toujours élégante Isabelle Huppert (qui n'était pourtant pas nommée), la plus fantasque Héloïse Letissier (alias Christine & The Queens) ou encore la jeune Sofia Boutella.