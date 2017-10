Pepe Munoz : Le danseur fétiche de Céline Dion prépare un nouveau projet

Il a passé une grande partie de son été dans la capitale française, inséparable de Céline Dion pour qui il a dansé lors de sa tournée européenne qui a rencontré, sans surprise, un immense succès. Installée en plein coeur de Paris, au Royal Monceau, avec son fils aîné René-Charles et ses jumeaux Nelson et Eddy qui viennent de fêter leurs 7 ans, la superstar n'a cessé de s'afficher avec Pepe Munoz. Le jeune et charmant danseur espagnol possède plusieurs cordes à son arc puisqu'il est également un talentueux dessinateur, illustrateur de dessin de mode.

Habitué à publier régulièrement ses croquis sur Instagram, Pepe Munoz a attiré l'attention avec les derniers qu'il a partagés. Le talentueux Espagnol travaille actuellement sur un nouveau projet, une exposition qui se déroulera à la galerie Sébastien Adrien située 149 rue de valois dans le Ier arrondissement de Paris. Le jeune dessinateur partage l'information en même temps qu'il propose timelapse de son dernier croquis. "Upcoming show in Paris", commente-t-il en légende sans préciser la date de l'exposition qui devrait trouver son public et probablement attirer des fans de Céline Dion.