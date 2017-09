Père Fouras (Fort Boyard) : Son lien incroyable avec Koh-Lanta !

Depuis 1991, Yann Le Gac incarne le célèbre et mythique personnage du Père Fouras dans Fort Boyard (France 2). Mais ce n'est pas tout. En effet, ce comédien de 65 ans est également danseur et producteur de télévision. Jeudi 7 septembre 2017, Denis Brogniart, invité sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), a révélé le lien inattendu de Yann Le Gac avec Koh-Lanta (TF1).

Questionné sur l'identité du producteur des jeux complexes du programme d'aventure, l'animateur a alors avancé le nom du Père Fouras. Celui qui arbore une longue barbe blanche et qui propose des énigmes toujours plus compliquées aux candidats de Fort Boyard est alors l'homme à l'origine des épreuves de Koh-Lanta.

"Il a une vie incroyable", lance Denis Brogniart face à Cyril Hanouna et son équipe. Et d'évoquer la création des jeux : "Il les invente et les met en place avec une équipe de constructeurs autour de lui. C'est un type qui a une imagination folle."

Et Yann Le Gac ne s'arrête pas là. En effet, il est également le producteur et concepteur des jeux de Fort Boyard.

