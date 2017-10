Perez Hilton : Papa pour la 3e fois à 39 ans !

Déjà papa de deux enfants, le blogueur américain Perez Hilton a accueilli un troisième bambin dans sa vie ! Sur Instagram, mardi 10 octobre 2017, il a partagé une photo du nouveau-né.

C'est une petite fille qui est entrée dans la vie de Perez Hilton. A 39 ans, il accueille donc ce troisième enfant né d'une mère porteuse. "Je saute de joie et de fierté à l'idée de partager avec vous le fait que ma famille s'agrandit encore. La semaine dernière, mon fils et ma fille ont accueilli une soeur ! Mayte Amor est née mercredi 4 octobre à 15h26, elle pesait 3,3 kilos et mesurait 50 centimètres et elle est parfaite ! Elle a été prénommée en référence à ses grands-parents - Mario & Teresita - et leur amour vivra à travers elle et la protégera comme pour tous mes enfants (...) Merci à la mère porteuse qui m'a offert le plus beau cadeau que quelqu'un peut recevoir !", a-t-il commenté.

Perez Hilton a eu un fils, Mario Armando Lavandeira III, né le 17 février 2013 par GPA, et une fille, Mia Alma Lavandeira, née le 9 mai 2015 par mère porteuse.

Thomas Montet