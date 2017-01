Perrie Edwards, Zayn Malik en deuil : L'ex couple perd "un membre de sa famille"

De ses fiançailles avec Zayn Malik, il restait au moins un bon souvenir à la jolie Perrie Edwards : Prada, le chat qu'ils partageaient du temps de leur amour. Malheureusement, la star des Little Mix a révélé ce week-end que l'adorable boule de poils était passée de vie à trépas.

"Je ne peux pas croire qu'on ait dû dire au revoir à cette petite bête aujourd'hui. Tu restes pour toujours dans mon coeur", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo de l'animal qu'elle avait offert à son ex juste après leurs fiançailles en 2013. À l'époque, le couple avait présenté le chat comme "le nouveau membre de la famille".

C'est finalement Perrie qui en avait récupéré la garde, ainsi que de leurs autres chats Benji et Jack et de leurs chiens Hatchi, Sky et Terrier Teddy. Elle a pu compter sur le soutien de ses nombreux fans et followers sur les réseaux sociaux, qui lui ont adressé leurs condoléances sur Twitter et Instagram.

Rappelons que la chanteuse de 23 ans et l'ancien membre des One Direction se sont séparés il y a deux ans, après quatre ans de romance. Le chanteur de 23 ans aurait mis un terme à leur idylle par texto avant de succomber aux charmes de la bombe Gigi Hadid. Depuis un an, ils filent le parfait amour alors que Perrie Edwards a mis bien plus de temps à tourner la page. Mais depuis quelques mois, l'interprète de Shout out to My Ex a elle aussi fini par retrouver le sourire dans les bras du footballeur Alex Oxlade-Chamberlain, qui évolue au sein de l'équipe d'Arsenal et rêverait de devenir DJ !

"Ils partagent le même amour pour la musique, en plus des nombreux autres points qu'ils en ont commun. Perrie l'encourage dans cette voie, elle a pas mal d'amis dans le milieu qui pourraient lui venir en aide, notamment des producteurs et d'autres DJ. Elle a dit qu'elle les mettrait en relation. Il n'a pas l'intention d'être le prochain Calvin Harris, sa priorité reste le foot, mais il adore mixer et aimerait bien voir jusqu'où il pourrait aller", rapportent les journalistes du tabloïd The Sun. En attendant une collaboration avec les Little Mix, peut-être ?