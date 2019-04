Pete Doherty hospitalisé après une mauvaise rencontre... improbable

Pete Doherty, dont nul n'ignore les excès en tous genres, a été hospitalisé à cause d'un petit hérisson.

Mardi 30 avril 2019, le rockeur de 40 ans a révélé sur sa page Facebook officielle et son compte Twitter sa mésaventure avec ce petit mammifère insectivore : "Une photo de moi à l'hôpital en raison d'une blessure qui s'est infectée causé par l'épine d'un hérisson. Merci à tous les hommes et les femmes qui travaillent au NHS [National Health Service, le système de santé anglais, NDLR]. Ce sont des anges qui méritent notre infini respect et nos remerciements." On ignore si le rockeur a pu sortir dans la foulée.

L'ancien compagnon de Kate Moss, rockeur adulé de The Libertines et Babyshambles, pose sur cette photo avec la main recouverte d'un épais bandage. Alors bien sûr, on aurait aimé savoir dans quelles circonstances Pete Doherty a fait cette mauvaise rencontre qui aurait pu lui coûter sa main s'il n'avait été pris en charge à temps... La veille de ce passage à l'hôpital, le rockeur et sa compagne Katia de Vidas étaient photographiés dans le quartier de Shoreditch à Londres. On peut voir sur les photos la blessure sérieuse de Pete à l'index gauche.

Dans le dernier numéro de Paris Match, dans lequel il présente son nouveau groupe, Puta Madres, Pete Doherty confiait à propos de ses mauvaises habitudes : "Je bois moins, je prends moins de drogues, je mène une vie un peu plus calme. J'ai eu 40 ans cette année, j'aurais dû mourir à 27 ans selon la légende..." Quand on revient d'aussi loin, qu'on a consommé autant de drogues et que par miracle on est passé entre les gouttes, ce serait tout de même pas de bol de flancher en raison d'un petit hérisson.