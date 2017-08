Pete Doherty interpellé à la douane avec de l'héroïne sur lui

Mi-2014, Pete Doherty était en cure de désintoxication en Thaïlande. Le but était affiché : avant de revenir au sein des Libertines, le sulfureux compositeur-interprète britannique devait être clean. Et c'est un Peter renaissant que l'on a retrouvé ensuite au côté de ses complices, avant un retour en solo avec un deuxième album, une tournée et notamment la réouverture du Bataclan. Mais le rockeur n'a pas totalement vaincu ses démons, il semblerait...

Selon le quotidien italien La Provincia, Doherty a été arrêté en juillet dernier à la frontière entre l'Italie et la Suisse en possession de drogue. Une quantité infime trouvée par les gardes-frontière italiens, à savoir un gramme d'héroïne et un demi-gramme de Demerol, un analgésique opiacé de synthèse dont la surdose aurait tué Mickael Jackson en 2009. Trop peu pour coffrer le dandy anglais et ex de Kate Moss, lequel a payé une amende – dont le tarif n'a pas été précisé – et a été contraint de retourner en Suisse parce que son permis de conduire n'était plus valide

Le 25 juillet, Pete Doherty s'était produit en Suisse, à Lucerne. Quatre jour plus tard, il était au Pont du Rock à Malestroit (Morbihan). Le chanteur a prévu plusieurs dates d'ici la fin de l'été, dont une en France dans le cadre du Climax Festival à Cenon, près de Bordeaux, début septembre.