Pete Doherty, la quarantaine inespérée : "Je mène une vie plus calme"

De retour avec un nouveau groupe et un nouvel album, Pete Doherty a accordé une interview au magazine Paris Match de ce 25 avril 2019. L'occasion pour le rockeur anglais de raconter son absence depuis près de trois ans. Les Libertines, ses nouveaux camarades de scène espagnols, la drogue et l'alcool... Il se confie.

"Je voulais être célèbre, gagner de l'argent, posséder tout ce qu'un humain peut avoir, explique-t-il. Et, à ma manière, j'ai réussi. Mais j'en ai payé le prix." Aujourd'hui, le musicien aspire à une vie plus saine avec sa compagne Katia de Vidas, à Margate, dans le Kent : "Je bois moins, je prends moins de drogues, je mène une vie un peu plus calme. J'ai eu 40 ans cette année, j'aurais dû mourir à 27 ans selon la légende..." Un triste club des 27 ans qui compte notamment Kurt Cobain, sa chère amie Amy Winehouse, Jim Morrison, Jimi Hendrix ou encore Janis Joplin.

Même s'il est toujours proche de Carl Barât des Libertines, l'ex de Kate Moss revient ce printemps avec un nouveau groupe : les Puta Madres. C'est durant un voyage à Barcelone à bord de son camping-car, alors qu'il connaissait un passage à vide, que Pete Doherty rencontre Rafa, un batteur solitaire vivant près d'une forêt : "On a donné un concert et Rafa n'a pas compris ce qu'il se passait. Il a vu qu'il y avait plein de gens qui me connaissaient comme 'Pete des Libertines', il n'avait aucune idée de ce que c'était. Pour lui, j'étais un Anglais un peu bizarre vivant dans son camping-car."