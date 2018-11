Pete Doherty laisse volontairement ses chiens massacrer un chaton en pleine rue

Pete Doherty a encore frappé, et cette fois ce sont tous les amoureux d'animaux qui risquent de grincer des dents. Selon le Daily Mail, le chanteur de 39 ans se baladait jeudi soir (15 novembre 2018) avec ses chiens dans les rues de Margate, dans le Kent, lorsque ces derniers ont sauvagement attaqué un chaton.

D'après des témoins, les animaux, des husky de Sibérie qui se promenaient sans laisse ni muselière "ont sauté par-dessus le muret d'un jardin pour attraper le chaton noir d'une infirmière retraitée". Les chiens du musicien controversé ont ensuite joué avec la carcasse du félin, qu'ils se repassaient de gueule en gueule, le tout sous le regard de Pete Doherty. La scène, assez effroyable, a duré près de dix minutes sans que le chanteur ne fasse quoi que ce soit pour les arrêter.

"Les chiens se jetaient le chat comme si c'était un sac", a déclaré un conducteur de bus au tabloïd The Sun. La maîtresse du chaton tué, Penny Ward (70 ans), a exprimé sa tristesse et sa colère, assurant que Pete Doherty ne s'était même pas excusé. "Il est dégoûtant qu'il prenne des chiens aussi puissants et agressifs pour se promener. Il est responsable de la mort de mon chat Archie. Ça aurait pu être un enfant. J'espère qu'il est meilleur chanteur que propriétaire de chien."

Selon des experts animaliers, il est courant que les husky de Sibérie s'attaquent à des animaux plus petits qu'eux en raison de leur instinct de chasse.