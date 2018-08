Pete Doherty : Le rockeur amoureux remporte un inattendu concours...

Pete Doherty est toujours aussi amoureux de Katia de Vidas. Le couple qui file le parfait amour depuis quelques années a affiché sa complicité lors d'une récente apparition à Margate, au Royaume-Uni, le 13 août 2018. Outre de tendres baisers, le rockeur et la réalisatrice partagent tout, même leur déjeuner !

Depuis plusieurs semaines, le chanteur surveille de près les rénovations de l'hôtel et nouveau studio d'enregistrement qui porteront le nom de son groupe, The Libertines. Durant les travaux, l'artiste est donc épaulé par sa compagne, mais également par leur husky, qui a lui aussi droit à quelques bouchées de sandwich. Un chien qui s'est d'ailleurs retrouvé au coeur d'une drôle d'anecdote quelques jours plus tard.

Le champion des gloutons

Pete Doherty se révèle être un gros mangeur ! Il a en effet récemment démontré la souplesse de son estomac en réussissant un challenge culinaire local. Comme l'a rapporté la BBC le 21 août dernier, l'ex de Kate Moss a englouti le "méga breakfast" que propose un coffee shop de Margate et ce en moins de vingt minutes.