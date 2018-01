Pete Wentz (Fall Out Boy) : L'ex d'Ashlee Simpson bientôt papa pour la 3e fois

Pete Wentz a débuté la nouvelle année en annonçant un heureux événement à ses fans. Lundi 1er janvier 2018, le bassiste du groupe de rock américain Fall Out Boy s'est effectivement exprimé sur son compte Instagram pour officialiser la grossesse de sa compagne de longue date, Meagan Camper.

Pour accompagner sa publication, le musicien de 38 ans a révélé une photo sur laquelle apparaissent ses fils, Bronx Mowgli (9 ans, né de son mariage avec Ashlee Simpson) et Saint (3 ans, fruit de ses amours avec Meagan). Les deux frères tiennent entre leurs mains un paquet rose, signe qu'ils accueilleront très prochainement une petite soeur. "Bonne année ! On démarre l'année avec le plus beau des cadeaux : une petite fille rejoindra notre famille en 2018... Avec tout notre amour, Pete, Meagan, Bronx et Saint", a-t-il écrit.