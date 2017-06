Petra Ecclestone séparée de James Stunt : Un divorce à 7 milliards de dollars !

Coup de tonnerre dans l'un des clans les plus riches et les plus connus du Royaume-Uni. Selon les informations du Daily Mail, Petra Ecclestone (28 ans) a demandé le divorce à son époux depuis près de six ans, l'homme d'affaires James Stunt (35 ans).

La fille benjamine du patron de Formule 1 Bernie Ecclestone a vraisemblablement rompu avec le père de ses trois enfants il y a plusieurs semaines. Les anciens amants, qui résident à Los Angeles, ont d'ores et déjà recruté une armée d'avocats impitoyables pour se disputer le partage de leurs biens, défi qui ne s'annonce évidemment pas de tout repos. Au total, la fortune de l'ex-couple est estimée à 7 milliards de dollars. Leurs biens immobiliers donnent également le tournis puisque leur propriété californienne est estimée à 200 millions de dollars et qu'ils devront trouver un accord pour leurs demeures situées dans le quartier de Chelsea à Londres (environ 128 millions de dollars). Au final, ce divorce aux sommes record s'annonce comme le plus coûteux du monde du show-biz.

Un mari "abusif" et "violent"

Concernant sa fortune personnelle, Petra Ecclestone ne devrait pas avoir trop de souci à se faire, un contrat prénuptial d'une valeur de 20 millions de dollars ayant été signé entre les deux parties avant les noces. De plus, le caractère colérique de James Stunt et ses frasques répétées n'arrangent pas son cas et devrait donc favoriser les intérêts de sa future ex-épouse. Toujours selon le Daily Mail, une première audience était en effet organisée à Londres, mercredi 28 juin, faisant ainsi toute la lumière sur les dessous d'un mariage chaotique. James Stunt a notamment été accusé d'avoir été un époux "abusif et violent", selon des documents lus devant la cour. L'entrepreneur anglais aurait également fait "plusieurs overdoses" durant leurs années de mariage, mettant ainsi en péril la sécurité de leurs enfants.

Réputé pour son tempérament agité, James Stunt est apparu hystérique à sa sortie du tribunal, glissant volontiers un doigt d'honneur et un sourire narquois aux photographes. Durant l'audience, le père de famille aurait "tapé du poing sur la table" avant de mimer un "geste d'arme avec sa main", une menace bien entendue directement adressée à la famille Ecclestone qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des juges. Présent pour apporter son soutien à sa fille, Bernie Ecclestone a même été brièvement chahuté par son gendre, qui s'est approché de l'homme de 86 ans pour l'insulter avant de "taper son épaule" et de quitter la pièce. Bien évidemment, ce geste déplacé a également été remarqué par les juges.

Petra Ecclestone, qui a "quitté l'audience en pleurs", et James Stunt, qui a reconnu les faits de violence qui lui étaient reprochés, s'étaient rencontrés en 2006 lors d'un rendez-vous arrangé par des amis. Ils sont parents d'une petite fille, Lavinia (4 ans), et de jumeaux, James Jr. et Andrew (2 ans).