PewDiePie : Le youtubeur star antisémite ? Disney coupe les ponts, il réagit...

PewDiePie, un youtubeur suédois qui figure parmi les plus populaires au monde avec 52 millions d'abonnés, vient de perdre le contrat qui le liait à la puissante compagnie Disney. La raison ? Plusieurs dérapages antisémites...

Il est clairement allé trop loin

Comme le rapporte le Wall Street Journal, qui complète des révélations faites par le site MarketWatch, PewDiePie (Felix Kjellberg de son vrai nom) est au coeur d'une énorme polémique après la publication, le 11 janvier, d'une vidéo, retirée depuis, dans laquelle le jeune homme de 27 ans mettait en scène son utilisation de la plate-forme Fiverr, qui rémunère des gens pour effectuer diverses tâches. Le youtubeur avait cru malin d'embaucher deux hommes, indiens, pour qu'ils fabriquent et montrent une pancarte avec l'inscription "Mort aux juifs". Contre quelques dollars, les deux hommes se sont alors exécutés sous les yeux ébahis de la star du net. Rapidement, sa vidéo a été inondée de messages d'insultes pour critiquer cette "blague" antisémite et d'autres ont aussi pointé son utilisation déplorable de la misère d'autrui...

Le Wall Street Journal dévoile également que plusieurs anciennes vidéos de PewDiePie contenaient déjà des blagues antisémites ou des images liées au nazisme. Face à la polémique, Disney a donc choisi de ne plus collaborer avec lui. "Bien que Felix ait réussi à créer un mouvement d'adhésion autour de lui en se montrant provocant et irrévérencieux, il est clairement allé trop loin dans cette affaire, ces vidéos sont inappropriées. Maker Studio [une filiale du groupe Disney, NDLR] a pris la décision de mettre fin à son affiliation avec lui pour l'avenir", a déclaré la compagnie au Time.

J'essayais de montrer à quel point le monde moderne est fou

Sur Tumblr, PewDiePie a décidé de briser le silence le 12 février. "Juste pour clarifier les choses... Il a été porté à mon attention, hier, que certains avaient pointé du doigt mes vidéos et ont dit que je donnais de la crédibilité aux antisémites, tout comme mes fans puisqu'ils regardent mes vidéos. Je ne veux pas citer les sources car je ne veux pas leur accorder plus d'attention. Tout cela provient d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. J'essayais de montrer à quel point le monde moderne est fou, particulièrement certains services en ligne. J'ai choisi quelque chose qui me semblait absurde – ces personnes sur Fiverr qui font n'importe quoi pour 5 dollars. Je pense qu'il est important que je réagisse et je veux clarifier une chose : je ne soutiens, en aucun cas, une quelconque attitude de haine", écrit-il.

Le youtubeur ajoute : "Je fais des vidéos pour mon public. Je conçois le contenu que je crée comme du divertissement et non pas comme une manière de faire de la politique. Je sais que mon public comprend cela et que c'est pour cela qu'il vient visiter ma chaîne. Cependant, même si ce n'était pas mon intention, je comprends que ces blagues aient pu être considérées comme offensantes."