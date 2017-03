Pharrell Williams : "Ami de la France" décoré à Paris... En baskets !

Tout est permis quand on s'appelle Pharrell Williams, même débarquer en baskets au ministère de la Culture pour une cérémonie on ne peut plus formelle. De passage à Paris pour la Fashion Week, le célèbre chanteur américain de 43 ans (qui en fait 10 de moins) avait rendez-vous avec Audrey Azoulay lundi 6 mars.

La ministre de la Culture a décoré Pharrell Williams de la médaille de l'ordre des arts et des lettres en présence de nombreux photographes. Chaussé de baskets blanches pour recevoir cette haute distinction, l'interprète d'Happy a déclaré : "Je souhaite que tous les petits garçons qui me ressemblent dans ce pays puissent faire bien plus que ce que j'ai pu accomplir." "J'espère aussi que toutes les jeunes filles noires vont pouvoir faire ce qu'elles veulent et plus", a-t-il ajouté.

Le chanteur a largement été salué par Audrey Azoulay, voyant en lui un "créateur exceptionnel, touche-à-tout talentueux, infatigable et anticonformiste", mais aussi un "humaniste", "défenseur de ces valeurs que la France partage", rappelant également son engagement pour les droits des femmes et des noirs américains. "Vous êtes un ami de la France comme vous l'avez prouvé dans les moments les plus tragiques", a aussi précisé la ministre, rappelant l'engagement de Pharrell Williams après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice.