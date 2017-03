Pharrell Williams : Élégant ambassadeur Chanel, avec Kristen Stewart

Pharrell Williams a fait de la planète mode son terrain de jeu ! Il s'y éclate avec Chanel comme partenaire. L'artiste de 43 ans entre dans l'histoire de la prestigieuse maison parisienne en apparaissant sur sa nouvelle campagne publicitaire...

C'est pour une campagne portée sur la maroquinerie Chanel que Pharrell Williams est devenu mannequin. Skateboard P prête son visage au "Gabrielle", un nouveau sac empruntant son nom à la défunte fondatrice de l'enseigne, Gabrielle Chanel. Pharrell a été photographié par Karl Lagerfeld et pose sur un premier cliché de la série. Il se met en scène dans les coulisses d'une salle de concert, adossé contre une malle et portant à l'épaule le futur it bag Chanel.

Cara Delevingne, Kristen Stewart et le mannequin français Caroline de Maigret sont les autres visages du Gabrielle de Chanel. Les images de leur campagne publicitaire seront publiées le 3 avril.

Ainsi, l'histoire d'amour entre Chanel, son directeur artistique Karl Lagerfeld et Pharrell Williams se poursuit. Le super producteur, musicien et producteur de cinéma (Les Figures de l'ombre, sorti le mercredi 8 mars) était de passage à Paris pendant la Fashion Week et n'a assisté qu'à un seul défilé, au côté de Cara Delevingne et d'une autre égérie Chanel, l'actrice Lily-Rose Depp.

Pharrell a surtout posé ses valises à Paris pour recevoir, des mains de la ministre de la Culture et de la Communication Audrey Azoulay, ses insignes d'Officier de l'ordre des Arts et des Lettres.