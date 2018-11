Phil Collins : Affaibli et soutenu par sa femme, auprès de ses charmants fils

C'est à Miami, en Floride, que Phil Collins était de nouveau repéré. Le chanteur participait à la soirée de gala Dreaming on the Beach, avec sa femme Orianne – ils se sont réconciliés – et leurs fils Matthew et Nicholas. Un événement en famille qui semblait le réjouir.

Sur le tapis rouge de la soirée, Phil Collins (67 ans) a donc posé pour les photographes, tenant d'une main la canne qui ne le quitte plus depuis plusieurs mois – l'an dernier il avait été hospitalisé en urgence mais la cause n'avait pas été révélée – et de l'autre sa femme Orianne (45 ans). L'épouse du chanteur, qui a beaucoup changé physiquement ces dernières années, avait opté pour une robe de soirée verte très décolletée sur une poitrine suscitant des interrogations en raison d'une étrange marque au niveau du téton. A-t-elle subi une opération ?

À leurs côtés, on pouvait aussi voir leurs charmants fils, Nicholas (17 ans) et Matthew (13 ans), qui ont bien changé. Phil Collins est aussi le papa de Simon (42 ans), né de son précédent mariage avec Andrea Bertorelli, et Joely (la fille de son ex-femme, qu'il avait adoptée), ainsi que de l'actrice Lily Collins (29 ans), née d'un autre mariage avec Jill Tavelman.

Le Dreaming on the Beach Gala, organisé par Phil et Orianne Collins, se tenait pour la quatrième fois cette année. Le chanteur, qui s'est produit, et sa femme profitent de ce gala pour lever des fonds en faveur de leur fondation The Little Dreams Foundation. Un organisme qui vient en aide à de jeunes gens, victimes de déficiences ou pas, dans les domaines de la musique, du sport et de l'art.

Thomas Montet