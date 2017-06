Phil Collins hospitalisé d'urgence après une lourde chute

Les retrouvailles avec son public de Phil Collins, récemment opéré du dos pour soigner des douleurs ressenties depuis des années, auront été de courte durée. L'iconique chanteur écossais a été contraint d'annuler les dernières dates au Royal Albert Hall de Londres après avoir été hospitalisé d'urgence. L'ex-batteur de Genesis a chuté dans sa chambre d'hôtel, se blessant au crâne. "Phil s'est levé dans la nuit pour aller aux toilettes et il a glissé, se cognant la tête contre une chaise, a raconté une source au tabloïd anglais The Sun. Il est en mauvais état avec la tête bandée. Il est conscient et parle mais il est frustré de devoir annuler le reste de ses concerts dans la capitale."

L'artiste de 66 ans, de retour sur scène après plus de sept ans d'absence, a ainsi annoncé que les concerts prévus au Royal Albert Hall les 8 et 9 juin seraient reportés aux 26 et 27 novembre. En revanche, sa tournée européenne reprendra son cours à Cologne ce dimanche 11 juin, puis à Paris les 18, 19, 20, 22 et 23 juin à l'AccorHotels Arena.

Reste à voir si ce Phil Collins sera au top d'ici là. Le Guardian, qui a assisté à l'un de ses concerts londoniens, a évoqué un chanteur visiblement "fragile", la preuve avec la canne qui l'a aidé à tenir debout tout du long. "C'est la dernière danse que vous obtiendrez de moi ce soir, a lancé Phil Collins. Mes jambes sont foutues et je me suis fait opérer du dos."