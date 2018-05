Phil Collins : Sa femme de 45 ans est aujourd'hui méconnaissable !

Jeudi 10 mai 2018, Phil Collins a soutenu sa femme pour l'ouverture de sa boutique de bijoux à Miami, en Floride. L'épouse du chanteur, bien qu'en grande forme, était presque méconnaissable ! Son visage est très différent de celui qu'elle affichait par le passé, et Orianne, qui n'a que 45 ans, semble nettement plus âgée...

Des lèvres trop pulpeuses pour être naturelles, des pommettes trop saillantes, un regard figé... Mais que s'est-il passé pour qu'Orianne Collins apparaisse à ce point métamorphosée, elle qui était si jolie et si discrète et qui, aujourd'hui, ressemble de plus en plus à la femme chat, Jocelyne Wildenstein ? Nul doute que le bistouri a sa part de responsabilité dans l'affaire et que Mrs Collins a largement abusé de la chirurgie esthétique... Toutefois visiblement heureuse d'ouvrir sa boutique, elle a pris la pose avec le chanteur de 67 ans, avec lequel elle a renoué il y a deux ans en dépit de leur divorce survenu en 2008 et qui lui avait rapporté la coquette somme de 28 millions d'euros.

Orianne Collins, qui va beaucoup mieux après une paralysie du dos en 2014 intervenue à la suite d'une opération – elle a porté plainte contre une clinique suisse –, était aussi entourée de leurs enfants, Nicholas (16 ans) et Matthew (13 ans), ainsi que d'Andrea (7 ans), le fils qu'elle a eu avec banquier d'affaires Charles Fouad Mejjati...