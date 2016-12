Phil Jackson et Jeanie Buss : Leurs fiançailles n'ont pas survécu à la distance

La rivalité sportive est une chose ; la distance en est une autre, plus difficile, finalement, à surmonter : Phil Jackson et Jeanie Buss, couple emblématique de la NBA (en quelque sorte, des Brangelina du basket), ont rompu leurs fiançailles, quatre ans après les avoir scellées lors du Noël 2012.

L'ancien joueur des Knicks de New York, dont il est devenu le président en mars 2014 après avoir longtemps entraîné les Lakers de Los Angeles (cinq titres de champion à la clé), et la propriétaire des Lakers, fille du magnat Jerry Buss décédé en 2013. En couple depuis 1999, Phil Jackson, 71 ans, et Jeanie Buss, 55 ans, ont annoncé sur Twitter la fin de leur histoire, mais pas de leurs bons sentiments mutuels : "Dans l'amour et le respect mutuels, nous avons décidé de mettre un terme à nos fiançailles. Compte tenu de la nature de nos obligations professionnelles et de la distance géographique entre nous, entretenir notre relation a été difficile. Nous avons partagé bien des moments merveilleux au fil des ans et nous avons l'intention de continuer à nous soutenir l'un l'autre à l'avenir." Un modèle de rupture en bons termes.

L'amour de ma vie...

Jeanie Buss, qui a été brièvement mariée au début des années 1990 avec le volleyeur Steve Timmons, a retweeté le message de Phil Jackson sur son compte et l'a complété du commentaire éloquent : "Rien que de l'amour et du respect pour cet homme." Et d'ajouter : "L'amour de ma vie, ce sont les Los Angeles Lakers. J'aime Phil et je l'aimerai toujours. Ce n'est pas juste, ni pour lui, ni pour les Lakers, de ne pas avoir mon attention sans partage." Une précision qui fait écho à ce qu'elle avait dit après son divorce : "Je n'ai jamais fait passer mon mariage en premier... Ce sont les affaires qui m'ont toujours attirée", déclara celle qui posa fameusement dévêtue dans Playboy en 1995.

Phil Jackson, qui avait récemment admis auprès de la chaîne ESPN avoir du mal à faire fonctionner sa relation à distance, a été marié deux fois ; il est père de cinq enfants (Brooke, Chelsea, Elizabeth, Ben, Charlie) et grand-père de huit petits-enfants, qui vivent tous en Californie.