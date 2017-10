Philip de Serbie et Danica Marinkovic : Les images de joie du mariage princier

Marraine du prince Philip et de son jumeau Alexander, tout naturellement présent, la reine Sofia d'Espagne avait fait le déplacement - pour le plus grand bonheur du prince héritier Alexander (père) et de son épouse en secondes noces la princesse Katherine -, à l'instar de la princesse héritière Victoria de Suède, qui tenait le rôle de témoin au côté du prince Peter de Serbie, frère aîné (37 ans) du marié. D'Espagne étaient également venus la princesse Maria da Glória d'Orléans-Bragance, mère du marié, et le duc de Segorbe, avec lequel elle s'est remariée après avoir divorcé en 1985 du prince Alexander. Outre les membres de la famille royale serbe - la dynastie Karadjordjevic -, le cortège nuptial comptait dans ses rangs le prince Guillaume et la princesse Sibilla de Luxembourg, le prince Amyn Aga Khan, la princesse Jeet Nabha Khemka ou encore la princesse Isabelle de Liechtenstein, ainsi que de nombreuses figures du monde politique, des arts...

"C'est l'un des plus beaux jours de ma vie et je suis au comble de la joie de le partager avec vous, s'est réjoui le prince héritier Alexander au moment de porter un toast au bonheur de son fils et de sa bru lors de la réception organisée ensuite dans le palais Blanc, l'un des édifices du complexe royal à Belgrade. Nous sommes ici pour célébrer le début de la vie à deux de Philip et Danica, et nous leur souhaitons qu'elle soit emplie de bonheur et d'amour. Il est de mon devoir, et c'est mon privilège, d'accueillir Son Altesse Royale la princesse Danica en notre foyer (...) Chère Danica, cher Philip, sachez que vous pourrez toujours compter sur notre soutien."

Le marié, qui travaille dans la finance, a également prononcé un petit discours, heureux de partager "la joie de ce moment" avec cette belle assemblée et remerciant ses parents ainsi que ceux de son épouse pour avoir organisé la réception. "Et par dessus tout, merci à toi, Dana, pour tout ton amour et pour faire de moi l'homme le plus heureux du monde", a-t-il ajouté.

Dans un entretien accordé conjointement à l'hebdomadaire Point de Vue à l'approche de leur mariage, Philip et Danica avaient livré les "clés de la réussite" de leur couple : "la positivité", "l'harmonie", "le respect", "le soutien", énumérait la jeune femme. Et "les preuves d'amour au quotidien" que lui donne son époux. On leur souhaite beaucoup de bonheur à venir.