Philip de Serbie fiancé : Le prince et Danica Marinkovic évoquent leur mariage

Entre eux, tout est allé très vite : un an seulement après leur rencontre, lors d'un dîner au palais royal de Belgrade au cours duquel ils se sont découvert nombre de centres d'intérêt commun, le prince Philip de Serbie (35 ans) et l'artiste Danica Marinkovic (30 ans) célébreront le 7 octobre 2017 leur mariage dans la capitale serbe, qu'ils affectionnent, et à l'endroit même de leur coup de foudre.

Alors que l'annonce de ces noces a été faite en bonne et due forme par la maison royale dirigée par le prince Alexandre, père de Philip et de deux autres garçons (Alexander, jumeau de Philip, et Peter, l'aîné âgé de 37 ans), le jeune couple installé à Londres a par ailleurs confié son bonheur et ses sentiments à l'hebdomadaire Point de Vue (n°3603, du 9 août 2017), apportant quelques précisions : "La cérémonie religieuse sera célébrée par le patriarche de l'Église orthodoxe serbe, Irénée, à l'église Saborna, aussi appelée cathédrale Saint-Michel, indique ainsi Danica, fille de Beba et Cile Marinkovic, un peintre célèbre en son pays. Nous avons pensé notre union comme un hommage aux noces des arrière-grands-parents de Philip, le roi Alexandre et la reine Marie, qui ont eu lieu le 8 juin 1922. Aucun autre mariage royal n'a été célébré depuis à Belgrade. Nous serons les premiers, et c'est très important pour nous, car nous partageons les mêmes valeurs familiales et respectons la tradition." Et d'ajouter avec une sereine détermination, un peu plus tard au cours du même entretien : "Notre vie sera tournée vers la famille."

Admiration et preuves d'amour au quotidien

Cette conversation avec Marie-Émilie Fourneaux pour Point de vue permet d'en apprendre plus sur Danica Marinkovic, qui a hérité de la passion paternelle : "J'ai grandi au milieu des grandes toiles de mon père, avec leurs couleurs vives et leur style expressionniste", dit-elle en se remémorant ses moments passés à dessiner et faire des collages dans l'atelier de Cile, dans le Marais à Paris. Les collages sont d'ailleurs pour elle, aujourd'hui, le "moyen de communication visuelle idéal", auquel elle se consacre sous le pseudonyme Dana Maar en parallèle de son activité professionnelle de graphiste : "J'y traite les thèmes qui me semblent importants et qui me touchent. Me partageant entre Paris, Londres et Belgrade, je prends le meilleur de chacune de ces villes en créant un univers plastique qui m'est propre", détaille-t-elle.

S'il travaille dans la finance, le prince Philip de Serbie ne cache pas avoir "toujours eu de l'admiration pour l'art" ; de fait, il admire tout particulièrement chez Danica son sens artistique et sa créativité, "qu'elle exprime avec beaucoup d'émotion, de tendresse et de générosité", remarque-t-il. Quant à elle, elle se dit séduite "chaque jour par son sens de l'humour, son dynamisme et son esprit libre". Et cite "les preuves d'amour au quotidien", "la positivité", "l'harmonie", "le respect" et "le soutien" comme les "clés de la réussite" de leur couple.

Un couple qui, un an après s'être formé, sera bientôt uni pour la vie.