Philip, duc d'Edimbourg: Prêt à boycotter le mariage d'Eugenie à cause de Fergie

Certains pourraient estimer que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, compte tenu du nombre de gaffes qu'il a à son palmarès, mais le prince Philip, duc d'Edimbourg, semble avoir la rancune tenace envers son ex-belle-fille Sarah Ferguson. Au point de faire de la peine à sa petite-fille Eugenie d'York en séchant son mariage pour ne pas avoir à y croiser l'ex-femme du prince Andrew ?

Cinq mois après qu'il a assisté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle alors qu'il se remettait d'une opération à la hanche, la participation de l'époux de la reine d'Elizabeth II aux noces de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank, qui seront célébrées le 12 octobre également à Windsor, est mise en doute suite à des révélations de l'hebdomadaire américain People. "Il fait ce qu'il veut. Il a fait un effort suprême pour Harry. Je serais très surpris(e) qu'il y a aille, parce qu'il est tellement en froid avec Fergie. Je pense qu'il se décidera au tout dernier moment", a indiqué au magazine une source "très bien placée". "L'effort suprême" renvoie très certainement au fait que le duc d'Edimbourg a bien été obligé de côtoyer la duchesse d'York lors des épousailles d'Harry.

Réputé pour son caractère entier et sanguin, le prince Philip ne pourrait donc toujours pas voir Sarah Ferguson en peinture et se trouver dans la même pièce qu'elle, bien des années après la fin de son mariage avec le prince Andrew, duc d'York, dont sont issues les princesses Beatrice et Eugenie. À maintenant 97 ans, il n'aurait toujours pas digéré notamment ces photos scandaleuses de Fergie se tétant les orteils avec John Bryan, son "conseiller financier", qui l'avaient mis en rage en 1992, l'année de la séparation du couple – dont le divorce sera finalement prononcé en 1996. Depuis, elle a multiplié les mauvais choix, au point de se retrouver en faillite et de s'empêtrer dans divers scandales (l'un des plus retentissants étant qu'elle se soit laissé graisser la patte par un faux businessman – en réalité, un journaliste sous couverture – en échange d'un accès privilégié au prince Andrew quand celui-ci était encore représentant du commerce extérieur britannique), tentant de rester à flot grâce à un livre par ci, une mission d'ambassadrice Weight Watchers par là...

Blacklistée pendant un temps – elle n'était pas conviée au mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011 –, la duchesse d'York, qu'on voit très régulièrement courir les mondanités à Londres depuis des mois, a semble-t-il connu un récent retour en grâce, présente au mariage du prince Harry – à la demande expresse de celui-ci – et invitée par la reine au Royal Ascot.