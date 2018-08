Philipp Kohlschreiber : Il se marie... et va jouer son match dans la foulée

Philipp Kohlschreiber n'est pas du genre à faire trop parler de lui et son mariage extrêmement discret n'aurait sans doute pas fait les titres de la presse... s'il n'avait pas eu lieu le jour même de son entrée en lice dans le tournoi de Kitzbühel, sa ville de résidence !

Agé de 34 ans, le tennisman allemand, présent sur le circuit professionnel depuis 2001 et actuellement classé 34e joueur mondial à l'ATP, a épousé le 1er août 2018 sa compagne de longue date, Lena Alberti, qu'il a connue par un ami commun et qu'on peut régulièrement apercevoir en tribunes lors de ses matchs. Et ce n'est pas à l'occasion de leurs noces, dont son staff a informé la principale agence de presse allemande (Deutsche Presse-Agentur), que les amoureux se sont attardés devant les médias ou le public, d'autant que monsieur avait un match à jouer.

De manière pour le moins étonnante, "Kohli" a filé sur le court quelques heures seulement après avoir scellé son union avec Lena. Il faut dire que sur les huit titres qu'il a remportés en simple au cours de sa carrière, l'Allemand en a gagné deux sur ses terres d'adoption autrichiennes, au tournoi de Kitzbühel (catégorie 250), où il devait avoir à coeur de défendre son statut de tenant du titre. Un mauvais calcul apparemment, puisqu'il s'est incliné dès le premier tour contre l'Estonien Denis Istomin (7-5, 3-6, 1-6).

"Je n'avais plus de carburant. C'était une journée pas facile sur le court, c'était un supplice", a commenté l'intéressé à l'issue de la rencontre, qui s'est senti totalement vidé à mesure que le match avançait, encore diminué par une grippe estivale qu'il a traitée à coups d'antibiotiques jusqu'au dimanche précédent. Et il n'était pas prévu qu'il joue son premier tour le 1er août mais la veille, en théorie, si son état de santé l'avait permis. Malgré tout, cette journée restera un bon souvenir, comme il l'a souligné avant de prendre congé de la presse pour retrouver sa femme et ses proches afin de faire la fête, tout de même !

Quant à une lune de miel à venir, elle aura sans doute lieu en fin d'année : "Nous sommes ensemble depuis si longtemps, nous ne savons pas encore vraiment. Mais bien sûr nous irons quelque part en fin d'année", a-t-il déclaré à ce sujet. Lena aura tout intérêt à s'assurer que son mari n'en profite pas pour se prévoir du travail...